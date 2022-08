Quando o novo CEO da Eletrobras vai tomar posse?

Os analistas do Itaú BBA apostam que o novo CEO da Eletrobras deve ser aprovado na próxima sexta-feira, 5, quando a empresa vai sediar uma assembleia extraordinária para formação do novo conselho de administração da companhia. O nome de Wilson Ferreira, recém-saído da Vibra e que comandou a Eletrobras por cinco anos segue como franco favorito entre os analistas. “Existe a possibilidade de que ele seja aprovado pelo conselho no mesmo dia (5 de agosto). Se este não for o caso, acreditamos que seu nome será aprovado dentro de uma semana”, escreveram em relatório. Às 16h, os papéis da Eletrobras subiam 1,19%, enquanto a valorização no ano já passa de 40% depois da privatização da companhia. Nesta terça-feira, 2, o Goldman Sachs elevou o preço-alvo das ações da empresa para 61 reais, ante a atual cotação de 48 reais. A expectativa é que os custos da agora ex-estatal caiam consideravelmente após o fim do processo.

Leia mais em: Como as despesas da Eletrobras podem cair quase R$ 5 bi após privatização

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.