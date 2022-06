Quando em meio à guerra até a Otan diz que vai ser carbono zero

A aliança militar da Otan é conhecida por ser uma das organizações mais poluentes do planeta já que as forças armadas, que consomem muito combustível fóssil, e a indústria que fornece equipamentos militares respondem por cerca de 6% de toda a emissão do carbono do mundo. Mas em meio à guerra da Ucrânia, a Otan diz que quer mudar. O chefe da organização, Jens Stoltenberg, anunciou nesta terça-feira, 28, em um evento em Madri, na Espanha, que a aliança está se comprometendo em reduzir 45% de suas emissões até 2030 e chegar ao carbono zero até 2050. “Se não conseguirmos preservar a paz, também não conseguiremos combater as alterações climáticas. Ao mesmo tempo, também temos a responsabilidade de reduzir as emissões’, disse Stoltenberg.

