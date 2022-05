Quando a Petrobras vai aumentar o preço da gasolina de novo?

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 9, um reajuste de 8,9% no preço do diesel, e agora já começaram as apostas de quando o aumento na gasolina vai sair. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) estima que esse percentual é 19% atualmente. Já a Ativa Investimentos calcula que a diferença dos preços da Petrobras é de 33% com os preços no Golfo do México. “Acreditamos ainda haver um potencial para a companhia reajustar a gasolina, o que pode ter sido evitado num primeiro momento, mas deve acontecer já durante os próximos dias ou semanas”, dizem os analistas da instituição. Fato é que existe uma defasagem dos preços com o mercado no atual cenário de petróleo a 105 dólares o barril e dólar a 5,13 reais, e cresce a pressão do mercado para que o novo presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, reajuste os preços, a contragosto ou não do presidente Jair Bolsonaro. As ações da Petrobras caem cerca de 2% na tarde desta segunda-feira.

