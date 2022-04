Qual o tamanho do Twitter no Brasil e o potencial de influenciar eleições

Bolsonaristas comemoraram ontem a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, que tem um discurso de liberdade de expressão sem limites. Ou seja, teoricamente Musk será adepto do vale tudo na rede, sem mediação. Mas qual o tamanho do Twitter no Brasil e seu potencial de influenciar as eleições? Segundo pesquisa FSB de março deste ano, mais de 70% dos eleitores brasileiros não possuem Twitter. Entre as maiores redes sociais, o Twitter é que tem menor penetração no mercado brasileiro. Dos menos de 30% dos eleitores que estão na rede, apenas 13% usa o Twitter para se informar sobre as eleições. Mas o Twitter tem um outro efeito: o de megafone. O ex-presidente Donald Trump era adepto da rede justamente porque tudo o que dizia por lá, logo era reproduzido intensamente fora de lá. O mesmo acontece hoje em dia com Elon Musk, que possui um megafone com mais de 83 milhões de seguidores. Não é raro ele usar seu megafone para influenciar cotações de criptomoedas, por exemplo.

