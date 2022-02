Qual a missão do bolsonarista que vai assumir a corregedoria da Receita?

Todos os olhos da Receita Federal estão se voltando para João José Tafner, o auditor bolsonarista que vai assumir o cargo de corregedor-geral na próxima segunda-feira, 7. Uma vez nomeado, nem o presidente da República, nem o ministro da economia, nem o secretário da Receita podem derrubar o corregedor. O mandato é de três anos e pode ser renovado por mais três anos. Isso significa que o próximo governo, não interessa qual seja, não poderá mexer na cadeira de Tafner.

Dos seis corregedores que já passaram pelo cargo, Tafner é o segundo que nunca antes esteve na corregedoria. O primeiro deles, que nunca havia atuado na área, foi Marcos Mello, que, dizem os auditores, tinha a missão de acabar com um procedimento administrativo aberto contra o então secretário da Receita, Jorge Rachid. Os dois tiveram brigas públicas, na época, remediadas pelo então ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Um procedimento foi encerrado e outro aberto contra os membros da comissão que investigava Rachid. Ao fim, os dois procedimentos acabaram sendo encerrados. Agora a pergunta que os auditores se fazem é: Qual a missão de Tafner?

A Receita virou protagonista de embates políticos, no ano passado, quando as advogadas do senador Flávio Bolsonaro foram até ministros de governo e ao próprio secretário da Receita questionar a atuação do órgão no caso das rachadinhas. Era um possível caminho para tentar anular toda a investigação sobre o caso contra o senador. As advogadas diziam que auditores haviam investigado Flavio, sem qualquer razão para isso. A corregedoria apurou o caso e chegou a conclusão de que não havia quaisquer indícios de atos ilegais na atuação dos auditores.

