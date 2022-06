Quais são as cidades mais caras do mundo para se trabalhar

O mais recente Ranking de Custo de Vida nas Cidades produzido pela Mercer, consultoria que integra o grupo Marsh McLennan, aponta Hong Kong como a cidade mais cara do mundo para trabalhadores estrangeiros. A asiática é seguida por quatro cidades suíças, sendo Zurique e Genebra as mais caras. Nova Iorque é a cidade mais cara dos Estados Unidos e figura na 7ª posição, logo após de Tel Aviv (Israel). O top 10 é fechado por três cidades da Ásia: Cingapura, Tóquio e Pequim. Contudo, as canadenses Toronto e Vancouver foram apontadas como bastante superiores na relação entre custo e qualidade de vida.

Com 227 cidades analisadas, 5 são brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e Belo Horizonte. Todas ficaram mais caras para se viver desde o ranking de 2021. São Paulo ocupa a posição 168 e subiu 9 lugares no ranking. Rio de Janeiro está no número 176, 15 posições acima do ano anterior. Por fim, Brasília está no número 200, cinco a mais do que em comparação com a última edição. Já as capitais do Amazonas e Minas Gerais figuram pela primeira vez no ranking, nas posições 207 e 210. Para calcular o custo de vida nas cidades, a Mercer leva em conta os preços de mais de 200 itens essenciais, a força do câmbio local e a instabilidade nos preços.

