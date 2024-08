PT questiona concorrência bilionária no Sergipe

Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo PT promete bagunçar uma concorrência bilionária. O investimento previsto inicial é de mais de 6 bilhões de reais a serviço da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

A ação questiona a lei complementar que reorganiza as microrregiões de saneamento básico no estado. Na prática, as empresas concorrentes passam a não saber exatamente o volume de clientes que poderão atender caso a lei que serve de base para o edital lançado em junho seja considerada inconstitucional. O ministro Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente Lula, foi designado relator da matéria.