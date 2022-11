PT quer urgência para aprovar PEC que viabiliza auxílio de R$ 600

O líder da oposição no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), afirmou que a bancada irá trabalhar para dar urgência à Proposta de Emenda Constitucional que prevê a autorização para que o governo engendre pagamentos fora do teto de gastos, visto como primordial para o pagamento do Auxílio Brasil — ou Bolsa Família — de 600 reais de forma definitiva a partir de janeiro. O senador afirmou que já está dialogando com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, Celso Sabino (União Brasil-PA), para aprovar a consolidação de “despesa condicionada” com urgência.

