PT quer ser o pai do “auxílio gasolina” de até 300 reais

O senador Jean Paul Prates (PT-RN), relator de dois projetos no Senado que pretendem mitigar os efeitos da alta dos combustíveis, decidiu adicionar em um desses projetos uma proposta que instaura uma espécie de auxílio gasolina de até 300 reais a motoboys, taxistas e motorista de aplicativos que sejam, preferencialmente, beneficiários do Auxílio Brasil. Duas emendas similares foram propostas pelos senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Alessandro Vieira (Cidadania-ES), mas o relator alegou que, por serem leis complementares, não caberiam no projeto. Depois da Petrobras anunciar um reajuste de quase 20% na gasolina, o PT, agora, quer ser o “pai” de um auxílio gasolina aos mais vulneráveis. Taxistas e motoristas de aplicativo com renda familiar de até três salários mínimos receberiam 300 reais por mês, enquanto motoboys receberiam 100 reais. O custo do projeto seria de 3 bilhões de reais, mas o texto não deixa claro de onde esse dinheiro viria. A proposta foi aprovada por 61 votos a 8 no Senado, mas ainda está sujeita à chancela da Câmara e também à Lei Eleitoral, que proíbe novos benefícios em ano de eleição, exceto nos casos de calamidade pública ou de programas sociais já existentes e em execução orçamentária.

