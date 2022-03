PT pede suspensão da venda da Eletrobras, mas “tem azar” no Supremo

O Partido dos Trabalhadores (PT) entrou com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) para a suspensão do processo de desestatização da Eletrobras, mas advogados que acompanham o caso tem dito aos clientes que o partido teve azar na distribuição da causa. O mando de segurança foi parar nas mãos do ministro Kassio Nunes Marques, que recebeu o processo em seu gabinete nesta quarta-feira, 02. Marques foi o primeiro ministro supremo indicado por Bolsonaro ao cargo, por isso esta análise prévia dos advogados. De qualquer forma, vale sempre lembrar, que ser indicado a um cargo no Supremo por um presidente não vincula o ministro a análises políticas.

Na questão jurídica, o PT pede que o Supremo não só suspenda o processo de venda da Eletrobras como também pede que a ministra do Tribunal de Contas da União (Ana Arraes) seja notificada para analisar possíveis irregularidades na metodologia do cálculo do valor da empresa. O PT diz no processo no Supremo que a ministra tem se omitido a analisar e adotar quaisquer medida em relação à questão.

