Protocolo World: os números da nova iniciativa de Sam Altman em SP

Lançado no dia 13 de novembro, o protocolo World – cuja proposta é oferecer aos seres humanos a possibilidade de comprovar, de forma anônima, que são de fato humanos, e não robôs, nos ambientes digitais – já verificou 40 mil pessoas em 15 pontos espalhados pela cidade de São Paulo.

A verificação de humanidade é feita por um dispositivo chamado Orb, que faz uma foto de altíssima resolução do olho de cada pessoa. A imagem é então convertida em um código que é fragmentado e tem seus fragmentos distribuídos por diferentes servidores pelo mundo, de modo totalmente anônimo.

A iniciativa conta com colaboração da Tools for Humanity, fundada por Alex Blania, CEO da empresa, e Sam Altman, criador da OpenAI, companhia detentora do ChatGPT.