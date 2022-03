Proposta do PT dá benefício fiscal a produtores de diesel, biodiesel e gás

Os senadores estão em polvorosa na tarde desta quinta-feira, 10, depois de analisarem mais a fundo as propostas do PT no projeto de lei que trata de mudanças do ICMS de combustíveis. Um dos artigos, o de número 9, prevê que as alíquotas de PIS/Cofins dos produtores de óleo diesel, gás, biodiesel e querosene de aviação. Nas contas de senadores, a proposta prevê uma renúncia fiscal de 18 bilhões de reais por mês. A PLP 11 está sendo apreciada pelo Senado nesta quinta-feira e tem como relator o senador Jean Paul Prates, do PT. O artigo 9 já tem pedido do senador Alvaro Dias para ser votado em separado. O senador também pediu para destacar o artigo 8 que pode driblar o teto de gastos.

