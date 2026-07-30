ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Promessa de gás a US$ 5 põe ANP e PPSA sob pressão máxima

Preço divulgado pelo governo é menor que os US$ 7,20 cobrados pela Petrobras apenas para escoar e processar o produto

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 13h32
PRIORIDADE - Silveira: o poder público despertou para o potencial do setor
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (Ricardo Botelho/MME/.)
Continua após publicidade
Promessa de gás a US$ 5 põe ANP e PPSA sob pressão máxima Priorizar nos meus resultados Google

O governo anunciou nesta quinta-feira que o gás natural da União poderá chegar à indústria por cerca de US$ 5 por milhão de BTU. O problema é que a Petrobras está cobrando da PPSA US$ 7,20 somente para escoar e processar esse mesmo gás. O paradoxo expõe a fragilidade da promessa: o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, apresentou os benefícios do leilão antes de resolver a conta que permite realizá-lo.

A molécula da União vale pouco mais de US$ 2 na plataforma. Com a proposta atual da Petrobras, o gás já sairia do processamento por aproximadamente US$ 9,20, antes dos custos de transporte e distribuição. Mesmo a oferta original da estatal, de US$ 5 pela infraestrutura, já consumiria sozinha todo o preço final prometido pelo Ministério de Minas e Energia. A proposta foi elevada em 44% após quatro anos de negociação, conforme revelou o Radar Econômico.

A contenda é comercial, regulatória e política. A PPSA administra o gás pertencente à União, mas depende dos gasodutos e das unidades de processamento operadas pela Petrobras para levá-lo ao mercado. A venda direta transformaria a União em concorrente da própria petroleira, hoje compradora desse gás. Alexandre Silveira quer usar essa competição para reduzir preços e abastecer indústrias de fertilizantes, química, petroquímica e siderurgia. A Petrobras, sob Magda Chambriard, protege a remuneração de seus ativos e não quer abrir um precedente que permita à ANP impor condições de acesso.

A estatal vem tentando manter a negociação na esfera privada. No início de julho, Petrobras e PPSA chegaram a enviar um documento conjunto recuando do pedido de mediação, embora ainda não tivessem fechado acordo. A ANP reagiu e abriu, por iniciativa própria, uma comissão para apurar a controvérsia e possíveis condutas anticoncorrenciais. O embate já levou Silveira a acusar publicamente a Petrobras de fazer “lobby inadequado” contra o leilão.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo apurou o Radar Econômico, a disputa chegou à Casa Civil, onde há pressão para que a PPSA aceite as condições da Petrobras. O MME considera o preço absurdo e pressiona a ANP na direção oposta: quer que a agência intervenha e reduza a remuneração. No meio dessa queda de braço, a PPSA precisa obter preço e data de acesso para publicar o leilão ainda em 2026. Sem os dois, não há certame.

A resolução aprovada pelo CNPE não entrega nenhum deles. Ela define o desenho político, os setores prioritários e as modalidades de venda, mas não apresentou edital, volume, data, preço mínimo ou contrato de acesso. A regra geral da ANP continua em consulta pública e prevê que o acesso seja negociado. O preço de referência servirá inicialmente como baliza; só poderá ganhar força numa arbitragem do caso concreto.

Continua após a publicidade

A pressão sobre a ANP é monumental. Sua comissão tem até 270 dias, prorrogáveis por mais 90, para examinar uma negociação que já se arrasta desde maio de 2022. O governo, porém, anunciou não apenas gás a US$ 5, mas também R$ 95 bilhões em investimentos, 436 mil empregos e acréscimo de R$ 79 bilhões ao PIB. Silveira ainda afirmou que o resultado exige uma agência “forte, atuante e firme”. Na prática, antecipou a promessa, elevou o custo político de qualquer atraso e deixou para o regulador a tarefa de fazer a matemática fechar.

A PPSA está igualmente encurralada. Se aceitar os US$ 7,20, inviabiliza o preço propagandeado pelo governo. Se resistir, corre o risco de perder novamente o calendário do leilão. A Petrobras, por sua vez, já advertiu que medidas para obrigá-la a liberar gás podem ameaçar o investimento de US$ 1 bilhão no gasoduto de Sergipe Águas Profundas. O governo, portanto, anunciou o destino antes de construir a ponte: para cumprir a promessa, terá de obter uma concessão expressiva da Petrobras ou assumir politicamente uma intervenção dura da ANP.

Publicidade
TAGS:
ANP
Gás
Leilão
Petrobras
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).