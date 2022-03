Projeto de ICMS dos combustíveis e vale-gás está pronto para ser votado 

O senador Jean Paul Prates, relator do PLP 11 que altera a forma de cálculo do ICMS dos combustíveis, apresentou no fim da noite desta quarta-feira, 9, o novo relatório para votação. O projeto deve ser votado ainda nesta quinta-feira, 10. Basicamente uma das principais mudanças no texto foi feita para evitar que alterações bruscas no preço do petróleo, para cima ou para baixo, distorçam a cobrança do ICMS. Outro ponto é que o projeto zera alíquota para alguns derivados do petróleo. Questões como auxílio-gás continuaram iguais, prevendo chegar a 11 milhões de famílias com orçamento de 3,4 bilhões de reais. O texto, no entanto, se aprovado, terá que voltar para a Câmara, já que está muito diferente do que foi aprovado na outra casa.

De qualquer forma, o PLP 11 não traz grandes alterações neste momento para segurar os preços dos combustíveis em meio a alta do petróleo porque os próprios estados congelaram o ICMS desde o fim do ano passado. A medida dos governadores ainda está em vigor. O texto prevê uma transição e até dezembro deste ano a base de cálculo será feita com base na média móvel dos preços do petróleo dos últimos 60 meses.

