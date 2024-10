Projeto da Rota Sorocabana deve gerar mais de 10 mil empregos

O Governo de São Paulo vai leiloar, nesta quarta-feira, 30, na sede da B3, a Concessão da Rota Sorocabana. A concessão abrange 460 quilômetros de rodovias localizadas na região Sudoeste do Estado e atraiu ofertas de quatro grandes empresas consolidadas do setor: CCR, Ecorodovias, EPR e Pátria Investimenros estão na disputa.

O projeto da Rota Sorocabana faz parte dos 1 800 km de rodovias qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). A expectativa é de que as obras gerem mais de 10,2 mil empregos, diretos e indiretos, com a duplicação de vias, implantação de faixas adicionais, novas obras de artes especiais e passarelas, acostamentos e pontos de ônibus nas marginais da rodovia. A proposta é fazer a concessão de trechos rurais operados atualmente pela ViaOeste e incluir estradas sob gestão do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

Com prazo de 30 anos, a concessão tem previsão de investimentos na ordem de 8,8 bilhões de reais.