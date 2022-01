Progresso trazido pelo marco cambial é inegável, diz CEO da Nomad

Criada para ser uma alternativa à burocracia para abertura de contas em dólar, a fintech Nomad vê com bons olhos o novo marco cambial. Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, no último dia 30, a norma irá facilitar os investimentos em moeda estrangeira, além de autorizar pessoas físicas a realizar operações de compra e venda de dólar em espécie no valor de até 500 dólares. Para Lucas Vargas, o CEO da Nomad, o novo marco será positivo para o mercado financeiro como um todo.

“Este novo contexto fortalece o interesse das pessoas na dolarização de suas reservas, e nas oportunidades de investimento e consumo existentes nos Estados Unidos, características que são viabilizadas pelos nossos serviços”, diz Vargas. “Como o mercado era regido por um lei muito antiga, de quase 100 anos, o progresso trazido pelo marco é inegável e trará ganhos em eficiência em decorrência da simplificação de processos de documentações e de registro”, reitera. Atualmente, o banco digital detém mais de 100 mil contas cadastradas.

No fim, acredita-se que quem sairá ganhando é o consumidor final com a promessa de uma oferta de melhores serviços, potencialmente mais baratos. “O aumento da concorrência no mercado de câmbio pressiona a redução dos custos das operações cambiais, barateando o acesso ao dólar, que passa a ser uma reserva de valor ainda mais atrativa”, afirma Vargas. Em meio à pandemia de Covid-19, a perda expressiva de valor do real frente ao dólar tem gerado uma fuga de capital, conforme mostrou reportagem de VEJA.

