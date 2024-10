Programas de fidelidade viraram estilo de vida pra mim, diz CEO da Smiles

VEJA S/A | episódio 51.

Carla Fonseca, presidente do programa de fidelidade Smiles, da companhia aérea Gol, é a convidada do programa VEJA S/A desta terça-feira. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, a executiva fala sobre a representatividade feminina e afirma que “só ficará feliz quando outras mulheres também assumirem cargos de liderança nas grandes empresas”. Fonseca fala também sobre o processo de recuperação judicial da Gol, descarta uma nova cisão do programa de fidelidade e aborda as mudanças nos perfis dos consumidores depois das fraudes envolvendo a 123milhas.

A executiva liderou a entrada da Smiles na Argentina em 2019 e afirmou que as metas no país foram atingidas apesar da pandemia e da grave crise econômica que assola os argentinos. Por fim, ela ainda conta sobre a sua experiência pessoal com os programas de fidelidade e diz que eles viraram um “estilo de vida” para ela, que compartilha promoção com amigos e está sempre em busca de oportunidades e vantagens nos mais diferentes aplicativos. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

