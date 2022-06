Programa de Lula sinaliza fim da paridade de preços na Petrobras

Nos parágrafos das diretrizes do programa de Lula que discorrem sobre combate a inflação, está prevista uma mudança na forma de calcular preços de combustíveis. O texto que foi enviado a partidos aliados do PT para discussão diz o seguinte: “No caso dos preços dos combustíveis e tarifas de energia elétrica é necessário implementar políticas que envolvam a consideração dos custos de produção no Brasil, os efeitos sobre os orçamentos dos consumidores e a expansão da capacidade produtiva setorial.” Na prática, segundo fontes do mercado financeiro, os preços da energia já são calculados desta forma, já no caso da Petrobras isso significaria o fim da vinculação de preços da estatal com o mercado internacional.

