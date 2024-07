Produtos in natura registram a primeira redução de preços desde 2023

Produtos in natura apresentaram a primeira deflação desde setembro de 2023, com redução de 0,42% em junho, se comparado à maio, de acordo com o Índice de Preço dos Supermercados (IPS), elaborado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) em parceria com a Fipe.

A diminuição foi impulsionada pela redução de preços nas subcategorias das frutas (-3,99%), verduras (-4,85%) e ovos (-1,53%). Entre as quedas mais significativas estão o mamão (-20%), maracujá (-19%) e melancia (-10,93%). Outro destaque importante é com relação à banana e a laranja, que registraram queda de 1,9% e 3%, respectivamente.