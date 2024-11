Produtores de frango e suínos também cogitaram boicote ao Carrefour

Produtores de frango e suínos ameaçaram embarcar no boicote ao Carrefour junto ao mercado de proteína bovina. ‘Eles não podiam nos atacar de graça’, diz alto executivo do setor. ‘Apesar das desculpas, as conversas vão ser mais duras a partir de agora’. Por um triz, ia faltar frango nas prateleiras. ‘O peru de Natal ia ser entregue de qualquer forma’, diz o executivo. ‘Mas podia faltar o frango da rotisserie’, brinca.

Nos últimos dias, Alex Bompard, presidente do Carrefour, afirmou que a carne do Mercosul é de baixa qualidade e suspendeu a venda na França. Nesta terça-feira, 26, o Carrefour divulgou um comunicado de retratação. “Nossa declaração de apoio ao mundo agrícola francês feita na última quarta-feira em relação ao acordo de livre comércio com o Mercosul gerou divergências no Brasil de que é nossa responsabilidade nos acalmarmos”, diz o texto.