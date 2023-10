Produtoras de energia se queixam de “mão pesada” do TCU

Atualizado em 19 out 2023, 09h42 - Publicado em 19 out 2023, 11h28

Por Victor Irajá Atualizado em 19 out 2023, 09h42 - Publicado em 19 out 2023, 11h28

Empresários do setor de energia têm reclamado, reservadamente, da postura de técnicos do Tribunal de Contas da União (TCU) na mediação de acordos com o Ministério de Minas e Energia. Segundo eles, o TCU, que deveria ter atuado apenas como mediador, acabou “impondo duras condições às empresas” nessas negociações.

O TCU está mediando acordos do BTG, da turca KPS e da Âmbar Energia, do grupo J&F, relativas a um leilão emergencial de energia realizado em 2021. No caso da Âmbar, a empresa terá que abrir mão de 40% da receita em relação ao contrato original, receber no dobro do prazo previsto e ainda pagar à vista uma multa de 1 bilhão de reais que a empresa alega que não era devida.