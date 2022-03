Produtor de soja recebe orientação de não usar fertilizante em nova safra

A situação em torno da entrega e preços de fertilizantes já era um problema para os produtores desde o ano passado, mas a guerra na Ucrânia escalou o risco de produção para a safra 2022/2023. Neste momento, os produtores sequer conseguem cotação para fornecimento de fertilizantes. O presidente da Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso, Fernando Cadore, está recomendando oficialmente aos produtores do estado que usem as reservas do solo e reduzam o uso de fertilizantes. Segundo Cadore, o solo tem recebido bastante fertilização nos últimos anos e por isso a recomendação de se plantar sem fertilizantes. “Sabe mosque pode ter impacto na produção. Mas precisamos que produtores se mantenham viáveis porque país e balança comercial tem dependido da agropecuária do setor privado dos últimos anos.”

