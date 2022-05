Produção industrial fecha primeiro trimestre em queda

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 3 de maio

O cenário para os investidores continua o mesmo, com todos à espera das decisões sobre os juros do Brasil e Estados Unidos na quarta-feira. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 anos continuam perto dos 3%, depois de terem atingido a marca ontem, assim como os rendimentos de títulos da Alemanha, a 1%, e Reino Unido, a 2%, batem recordes de anos. Isso influencia o fluxo global de recursos que tende a buscar esse investimento mais conservador, o que tem feito a bolsa brasileira apanhar e o dólar subir.

No Brasil, os dados da produção industrial divulgados pelo IBGE nesta manhã mostram que a indústria não conseguiu se recuperar da queda de janeiro e o trimestre acumula uma queda de 4,5%. A variação do mês de março foi de 0,3%, após uma alta de 0,7% em fevereiro. O resultado ficou dentro da expectativa do mercado que era de que houvesse uma ligeira alta de 0,2%.

