Produção de aço volta a cair na China e Vale puxa a bolsa para baixo

VEJA Mercado | Fechamento | 28 de dezembro.

Em dias de baixo volume de negociações, qualquer tipo de grande influência nos papéis, seja positiva ou negativa, costuma ganhar maiores proporções, uma vez que, com menos ações em circulação no mercado, os movimentos de compra e venda de ativos provocam oscilações maiores no Ibovespa. Nesta terça-feira, o minério de ferro recuou 3% em Singapura, a 118,3 dólares a tonelada, após a China Iron & Steel Association (CISA) revelar que a produção de aço bruto no país asiático desacelerou 2,3% nos últimos 10 dias em relação ao início do mês. A queda na commodity atingiu a Vale, que fechou em queda de 2,8%, o que foi determinante para o recuo de 0,65% do Ibovespa, que encerrou o dia a 104.864 pontos. “Um estresse na Vale naturalmente traz grande impacto para o índice, sobretudo num dia de baixo volume como temos observado por causa das festas de fim de ano”, avalia Felipe Vella, analista técnico da Ativa Investimentos. A Usiminas também fechou em queda, de 1,9%.

No lado das altas, destaque novamente para o varejo. Desta vez, os números da Cielo de que as vendas de Natal cresceram 11% influenciaram não apenas as ações da companhia, que fecharam em alta de 4,1% — a maior do dia –, mas também da Via, que subiu 1,9%. Em época de viagens, a CVC revelou ao Radar Econômico que as vendas de cruzeiros dobraram em relação ao pré-pandemia e fechou o pregão desta terça-feira em alta de 3,1%. O dólar ficou estável a 5,639 reais, um leve avanço de 0,02%.

