Produção de aço no Rio de Janeiro cresce 8% em outubro

O Rio de Janeiro produziu 864 mil toneladas de aço em outubro, um crescimento de 8,3% da produção, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O estado responde por 28% da produção total do país. Os dados são do Instituto Aço Brasil, que representa as empresas brasileiras produtoras de aço.

De janeiro a outubro, o estado acumula 7,4 milhões de toneladas produzidas, alta de 2% em relação ao mesmo período do ano passado.