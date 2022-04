Procurador do TCU pede investigação sobre ouro ilegal no Pará

O subprocurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, entrou com uma representação para que o tribunal avalie se existem recursos públicos federais envolvidos nas operações de mineração em Itaituba, no Pará. A edição desta semana de Veja mostra como Valmir Climaco, dono de garimpo e prefeito de Itaituba, ajudou a transformar a cidade paraense no município de onde sai 81% do ouro ilegal do Brasil. Furtado, do TCU, diz que a relevância do assunto está no fato de que a mineração se transformou em um dos principais motores de destruição da Amazônia e ressalta as inúmeras representações que fez para que o TCU fiscalize o uso dos recursos do ministério do Meio Ambiente. O procurador também pede que sejam avaliadas as 400 licenças autorizadas pelo prefeito.

