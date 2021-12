Procura-se o comprador da debênture milionária de Eike Batista

Depois de arrematar o último bem valioso do ex-bilionário Eike Batista, a Argenta Securities, uma corretora com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, já tem o comprador para repassar o ativo. Trata-se de um consórcio capitaneado por um grande banco brasileiro, cujo uma fonte ouvida pela coluna diz ser a XP Investimentos. O ativo tão valioso, por sua vez, é uma debênture emitida pela mineradora Anglo American como parte da operação da venda do complexo Minas-Rio da MMX à multinacional em 2008. O papel, que foi mapeado pela Associação Brasileira de Investidores (Abradin), tem valor estimado em cerca de 200 milhões de dólares e foi arrematado por 612 milhões de reais pela Argenta. A corretora tem até o fim da primeira quinzena de janeiro para efetuar o depósito. O montante será usado para arcar com as dívidas da MMX, mineradora de Eike que teve a falência decretada este ano.

A Argenta é representada no Brasil por Jorge Lima Coelho, filho do empresário falecido Jair Coelho, que ficou conhecido no Rio de Janeiro como o “Rei das Quentinhas”. Fábio Galvão, ex-diretor da CVM, é um dos advogados que representam a corretora no país. Em contato com a coluna, a Argenta respondeu os motivos para adquirir o bem: “Viu-se oportunidade na aquisição das debêntures arrestadas pela 1ª Vara Empresarial de BH devido às particularidades dessa debênture, pois há forte consolidação no setor conforme recentemente anunciado pela Vale”, afirma. “Há interesse nos fundos de royalties, pois o minério da Minas-Rio tem apuração elevada, super premium, além de resultados operacionais consistentes.” A corretora encerra a nota dizendo que a “aquisição é sindicalizada, envolvendo um grande hedge fund americano e duas instituições financeiras no Brasil.”

