Procon firma acordo com Itapemirim para reembolso de consumidores lesados

Após uma reunião de duas horas com o dono do grupo Itapemirim, Sidnei Piva, o Procon-SP chegou a um acordo com a Itapemirim Linhas Aéreas para o ressarcimento de passageiros e consumidores lesados com a suspensão de voos por parte da empresa. O órgão diz que a companhia assumiu o compromisso de reembolsar integralmente consumidores que tiveram suas viagens suspensas.

“Mais de 39.000 passageiros já foram reembolsados integralmente e agora nós iremos acelerar esse reembolso para todos que reclamarem junto ao Procon. A empresa se comprometeu a reembolsar hospedagem, alimentação e passagem, além de arcar com uma multa de 5 milhões de reais caso não obedeça um prazo de 10 dias para o ressarcimento após ter recebido a reclamação”, afirma Fernando Capez, presidente do Procon-SP.

A companhia calcula que os reembolsos demandarão cerca de 60 milhões de reais. Para aqueles que ainda têm viagem marcada com a companhia, Piva se compromete a resolver as pendências junto à Anac e voltar a operar nos aeroportos brasileiros. Mesmo assim, o Procon-SP incentiva consumidores com viagem marcada para 2022 que se sentirem receosos a entrarem com processo de devolução do valor das passagens. “O problema maior é que os consumidores não confiam mais. Quem tiver passagem comprada e quiser o dinheiro de volta pode reclamar também”, diz Capez.