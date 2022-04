Privatização vai sair? Eletrobras sobe na bolsa depois de debate no TCU

Se a privatização da Eletrobras de fato vai sair do papel, é o que veremos nos próximos meses, mas o mercado gostou do que ouviu em um debate realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nesta quinta-feira, 7. Ministros, gestores e até o BNDES participaram do evento. Por um lado, membros do mercado financeiro, como Giuliano Ajeje, diretor do UBS BB, disseram que a janela atual é muito positiva e que fundos de pensão e de infraestrutura já estudam a operação.

Figuras como o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, alertaram sobre os riscos macroeconômicos caso a venda não saia. Guedes apontou para um eventual risco de insuficiência energética, enquanto Montezano disse que a usina nuclear de Angra 3 pode não ser concluída caso a privatização fracasse.

O consenso entre todos eles é que a empresa tem até o dia 13 de maio para concluir o processo respeitando as regras do jogo. Caso isso não aconteça nesta janela, a proposta seria jogada para o segundo semestre — o que dificultaria o processo. Fato é que as ações subiram depois do encontro de hoje. A ainda estatal fechou em alta de 3,14%, uma das maiores do dia, enquanto o Ibovespa fechou em leve alta de 0,5%, aos 118.862 pontos.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.