Privatização? Eleições? Banco do Brasil afunda na bolsa

As ações do Banco do Brasil caem pouco mais de 3% nesta segunda-feira, 30. O banco público anunciou que desistiu de vender o BB Americas, unidade norte-americana do BB, como previa inicialmente seu plano de desinvestimento, o que desagrada em grande parte o mercado, que prefere uma postura mais liberal. De toda forma, o chamado risco eleição também pode estar sendo precificado, já que as estatais costumam ficam bem voláteis em períodos eleitorais. “Não seria uma venda tão relevante do ponto de vista financeiro, mas seria uma sinalização importante porque estava na lista de desestatização de alguns ativos”, afirma Nicolas Farto, especialista em renda variável da Renova Invest. “Além disso, a última pesquisa Datafolha favorece o ex-presidente Lula e não é segredo para ninguém que ele tem uma visão diferente do mercado para as estatais, já que não acredita que estatal deva lucrar, por exemplo. Certamente a junção desses fatores explica a forte queda do BB hoje”, conclui.

