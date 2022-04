Privatização da Eletrobras sai ou não sai? Costura no TCU é para que saia

A especulação em torno dos papéis da Eletrobras está intensa. Os ministros do Tribunal de Contas da União votam amanhã sobre o preço mínimo da capitalização, mas já é certo o pedido de vista do ministro Vital do Rego, o que pode atrasar o cronograma. Fontes que participam da estruturação da venda da estatal garantem que mesmo com o pedido de vista, ainda será possível conseguir vender a empresa até maio. Fontes do TCU dizem o mesmo, pois há uma costura para que mesmo que Vital peça vista por 60 dias, ele ganhe apenas 7 dias para se manifestar, a exemplo do que aconteceu durante votação do processo do leilão do 5G. Depois de maio, fica difícil de fazer negócio por conta do calendário eleitoral. Mas os investidores não estão tão confiantes e as ações caíam quase 4%, nesta terça-feira, 19, por volta das 16h.

Em call com investidores, analistas da XP dizem que acham difícil que o tribunal atropele o voto-vista de Vital do Rego e que o caso seja votado novamente em 20 dias e não em apenas 7 dias. Em entrevista à CNN, vital reforçou que vai pedir vistas de 60 dias e ainda reiterou que o voto do ministro Aroldo Cedraz, ainda não foi entregue, ameaçando adiar até mesmo a votação desta quarta-feira. Além do processo no TCU, os investidores também se preocupam com a tentativa do PT de barrar a privatização na Justiça.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.