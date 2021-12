Privatiza ou não privatiza? A montanha russa Eletrobras no pregão da bolsa

Pela manhã, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rego, pediu vistas sobre o processo de privatização da Eletrobras, como adiantou o Radar Econômico, e o mercado entrou em pânico. O calendário, que já foi postergado em outras ocasiões, ficaria ainda mais apertado em função das eleições de 2022, e o risco da privatização não acontecer foi precificado de forma imediata pelos investidores. As ações da companhia chegaram a derreter 13,8% logo no início da sessão, mas se recuperaram após o plenário do TCU decidir dar prosseguimento aos trâmites seguintes da operação mesmo sem o aval definitivo do ministro. Às 16h, a queda da Eletrobras na bolsa era de 0,1%, ou seja, quem comprou a ação na mínima saiu ganhando mais de 10% nessa montanha russa em volta da privatização.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.