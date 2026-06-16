Prisma reduz exposição em ativo solar da Matrix

A Prisma Capital começa a redesenhar sua posição no portfólio de energia montado ao lado da Duferco no Brasil. A DXT International, empresa do grupo luxemburguês Duferco, pediu aval ao Cade para comprar da Matrix Comercializadora as participações ligadas ao projeto Grande Sertão II, ativo de geração solar localizado em Minas Gerais.

A operação envolve a Grande Sertão II Holding, a Grande Sertão de Energia Fotovoltaica II, a GSII Serviços e a Argentum Comercializadora. Na prática, a DXT passará a deter 100% do controle das empresas vinculadas à usina, incluindo contratos, licenças, relações comerciais e know-how operacional.

O movimento tem um detalhe relevante de bastidor societário. A DXT já é dona de 50,01% da Matrix Energy, holding do Grupo Matrix. Os 49,99% restantes pertencem ao MPC Fundo de Investimento em Participações, gerido pela Prisma Capital. Por isso, o negócio foi apresentado ao Cade como uma consolidação de controle, e não como a entrada de um novo concorrente no setor.

Para a Duferco, a compra reforça a estratégia de ampliar a presença em ativos de energia renovável no Brasil, em linha com sua aposta global na transição energética. Para a Matrix — e, por tabela, para a Prisma —, a transação é descrita como uma otimização de portfólio.