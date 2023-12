Prioridade é regular alíquotas da reforma tributária, diz Jayme Carvalho

VEJA Mercado | 18 de dezembro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociadas em alta na manhã desta segunda-feira, 18. Na última sexta, a tão esperada reforma tributária e a MP das subvenções, que altera benefícios fiscais a empresas, foram finalmente aprovadas pela Câmara dos Deputados e seguem para sanção presidencial. Algumas mudanças acrescentadas pelo Senado foram excluídas dos textos, e a alíquota do Imposto Sobre Valor Agregado (IVA) será definida por meio de uma lei complementar. A semana no mercado deve ser marcada pela publicação da ata da última reunião do Copom e pela publicação de dados econômicos no Brasil e nos Estados Unidos. Diego Gimenes entrevista Jayme Carvalho, economista da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro.

