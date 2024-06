Principal fundo da Asa Investments troca gestor e fecha para captação

O Asa Hedge, um dos principais fundos da gestora Asa Investments, passará por uma troca de gestão. Segundo comunicado enviado a clientes da XP, Marcio Fontes, gestor principal da estratégia, não faz mais parte do time. A saída teria ocorrido por razões pessoais.

Em função da relevante mudança, o Asa Hedge será fechado para aplicações a partir de hoje, um expediente usado por gestoras e mesas de distribuição para garantir o equilíbrio do fundo e evitar movimentações massivas, enquanto ocorre a transição entre gestores — no lugar de Fontes, Filippe Santa Fé ficará responsável pelo fundo.

Nos últimos meses, o Asa Hedge vem entregando uma performance abaixo do indicador de referência, o CDI. Em seis meses, o fundo acumula queda de 2,11%, contra alta de 5,23% do CDI no intervalo; em 12 meses, a queda é de 0,6%, ante uma alta de 11,9% do CDI.