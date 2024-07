Principal evento da Bloomberg será realizado no Brasil pela primeira vez

Pela primeira vez, a Bloomberg anunciou que seu evento mais importante, o Bloomberg New Economy no B20, será realizado no Brasil. O evento reunirá líderes proeminentes dos setores público e privado entre os dias 22 e 23 de outubro deste ano, na cidade de São Paulo. A organização será feita em parceria com o fórum Business 20 (B20), ligado ao Grupo das 20 (G20). Diversos desafios empresariais serão abordados no evento, como tensões geopolíticas, crise climática, reestruturação de cadeias de fornecimento e inteligência artificial.

Ao anunciar o Brasil como sede do evento, a empresa pontua que o país tem desempenhado um papel de liderança no debate econômico global dado que é anfitrião do G20 e da próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP). “Ao trazer a Bloomberg New Economy para o Brasil, estamos dando uma perspectiva global para um país essencial da nova economia”, diz Michael Bloomberg, fundador da Bloomberg LP. “Estamos ansiosos para conduzir debates importantes antes do B20 e G20 e dar continuidade à mobilização do capital privado para o bem público”.

A Bloomberg também anunciou que o próximo New Economy Fórum – extensão do fórum principal, o New Economy no B20 – ocorrerá em Singapura em 2025.