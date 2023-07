‘Prime Day’ da Amazon tem toque brasileiro e foco em pequenos negócios

Pelo quarto ano, a Amazon realiza no Brasil o Prime Day, uma ação global da gigante de e-commerce com promoções voltadas para o cliente Prime, aquele que faz uma assinatura mensal da Amazon. A iniciativa acontece em 25 países simultaneamente, mas a edição brasileira tem algumas peculiaridades. A principal delas é o início das ofertas antes mesmo da data oficial da promoção, o ‘Esquenta Prime Day’, além do foco em pequenos empreendedores.

Um dos comportamentos do brasileiro, de já buscar as promoções antes da data, como acontece com a Black Friday, motiva as ações. “O esquenta é algo pensado para o mercado brasileiro, com a nossa cara. Não acontece em todo o lugar. Separamos algumas categorias de produtos para já começar”, afirma a diretora de varejo da Amazon Brasil, Juliana Sztrajtman. Para essa primeira fase, a empresa aposta em produtos de dia a dia e utilidades domésticas, como alimentos, itens de limpeza e higiene pessoal, com descontos de até 40% nessas categorias.

A ação promocional para o cliente Prime — que paga uma assinatura de 14,90 reais mensais — é trabalhada como uma oportunidade para os pequenos empreendedores que utilizam o site da big tech para vender. Segundo Ricardo Garrido, head de marketplace da Amazon Brasil. o contato da equipe com os pequenos empreendedores começa ao menos seis meses antes, para ajustar a produção, já que os itens vendidos na promoção estão nos centros de distribuição da empresa para entregas rápidas. A Loja de Pequenos Negócios na Amazon destacará produtos de pequenos empreendedores com preços mais baixos. Neste ano, há ainda uma ação social junto aos pequenos empreendedores. 15% do valor da venda das lojas de pequenos negócios será revertido para o Instituto Costurando Sonhos, que capacita e certifica mulheres de Paraisópolis em corte e costura pelo Senai.

Apesar de famílias endividadas e enroladas com crédito, a Amazon espera superar as vendas do Prime Day do ano passado, mas sem revelar números.

Siga o Radar Econômico no Twitter