Previsões falhas já abalaram ações de 76% das empresas, segundo executivos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Cerca de 76% dos executivos questionados por uma pesquisa da consultoria KPMG afirmaram que previsões financeiras equivocadas já abalaram o valor de mercado das suas organizações. Apenas 23% deles considera que previsões acerca das finanças corporativas não têm efeito negativo nos negócios. Em 40% dos casos em que há uma desvalorização das ações, ela é superior a 6%. A queda no valor de mercado supera os 15% em um a cada dez casos de projeções financeiras equivocadas. O levantamento contou com 544 executivos da Ásia, Américas e Europa. Para o especialista em finanças e presidente da empresa de software LeverPro, Alysson Guimarães, a automação da gestão de finanças das organizações é importante para mitigar esses impactos. “O uso de soluções tecnológicas específicas para o departamento financeiro libera o capital humano para tarefas estratégicas, de inteligência, sem perder horas de seu dia com tarefas operacionais”, diz..