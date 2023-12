Previsão do mercado para o PIB de 2024 é conservadora, diz Rodrigo Azevedo

VEJA Mercado | 8 de dezembro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta sexta-feira, 8. A Petrobras anunciou um corte de 6% nos preços do diesel para as distribuidoras — o equivalente a 27 centavos por litro. O movimento acontece depois da recente desvalorização dos preços do petróleo, que atingiram o menos patamar em seis meses — cotados a 74 dólares por barril. O deputado Danilo Forte (União-CE) protocolou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 no Congresso e a votação pode acontecer nos próximos dias. O mercado aguarda a publicação do payroll de novembro nos Estados Unidos para medir a temperatura da economia americana. Diego Gimenes entrevista Rodrigo Azevedo, economista e fundador da GT Capital.

