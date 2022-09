Prévia do PIB surpreende e puxa fila de importante agenda no mercado

O Índice de Atividade Econômica do Brasil (Ibc-Br) de julho surpreendeu positivamente os analistas. O consenso de mercado apontava para um avanço de 0,3%, mas o índice cresceu 1,17%, segundo o Banco Central. O Ibc-Br é considerado uma prévia do PIB e parece dar sinais de que a economia brasileira segue aquecida, apesar das vendas do varejo terem decepcionado os investidores. A divulgação puxa a fila de importantes indicadores que serão divulgados para o mercado nesta quinta-feira, 15, Nos Estados Unidos, a expectativa é pelos pedidos de seguro-desemprego, preços de importação, vendas do varejo e produção industrial. Nos mercados, as bolsas europeias e os futuros americanos negociam sem direção definida, ainda a digerir as duras quedas da última terça-feira, 13.

Siga o Radar Econômico no Twitter