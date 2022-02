Prévia da inflação fica acima das expectativas e é a maior desde 2016

VEJA Mercado | Abertura | 23 de fevereiro.

A tensão na Ucrânia não se acalmou e a situação nem mudou em relação a ontem, mas os mercados internacionais amanheceram calmos e as bolsas até subindo. O petróleo cai. De qualquer forma, a bolsa brasileira pouco tem se abalado com o que acontece no mundo e o dinheiro dos estrangeiros que está jorrando para o país está ajudando a manter o principal índice de ações no campo positivo. De qualquer forma, hoje é dia de dados importantes da economia brasileira. A prévia da inflação de fevereiro medida pelo IPCA-15 do IBGE ficou em 0,99%, acima da estimativa do mercado que era de 0,87%. Em 12 meses ficou em 10,76%. A prévia mostra a maior inflação para o mês de fevereiro desde 2016.

