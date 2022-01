Prévia aponta crescimento de 4,5% para PIB em 2021, em linha com o mercado

VEJA Mercado | Abertura | 17 de janeiro.

Em dia que promete menor volatilidade nos mercados graças ao feriado em homenagem a Martin Luther King Jr. que fecha as bolsas nos Estados Unidos, o noticiário dos investimentos se volta ao Brasil e à China, que, nesta segunda-feira, 17, divulgou que o PIB do país cresceu 8,1% em 2021, com uma alta de 4% no quarto trimestre do ano, algo acima do esperado para o país asiático, segundo os analistas. O desempenho foi puxado pela produção industrial, enquanto as vendas do varejo obtiveram um avanço mais moderado. No Brasil, foi divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de novembro. Considerado uma prévia para o PIB, o indicador avançou 0,69% no mês, enquanto, no ano, atingiu saldo positivo de 4,59% — sem ajuste sazonal. O resultado veio em linha com as projeções do mercado financeiro. Já em 12 meses, o avanço acumulado é de 4,30%.

No campo corporativo, destaque para a Braskem. A Petrobras e a NPS Investimentos (Novonor, antiga Odebrecht), que são donas da empresa, protocolaram um pedido para a oferta pública de até 154,89 milhões de ações preferenciais de classe A da petroquímica. Desse total, 79,182 milhões de ações deverão ser vendidas pela Novonor e o restante pela Petrobras.

