Presidente do Fed diz que pandemia pode ter mudado dinâmica da inflação

Jerome Powell, o poderoso presidente do Fed, o banco central americano, disse nesta quarta-feira, 29, que a pandemia interrompeu a economia de tal forma que podem alimentar mais inflação ou volatilidade nas pressões de preços e que isso pode alterar completamente a forma como os bancos centrais terão que gerenciar o crescimento econômico daqui para frente. “A economia está sendo impulsionada por forças muito diferentes. O que não sabemos é se voltaremos a algo parecido, ou um pouco parecido, com o que tínhamos antes”, disse ele durante conferência anual de política econômica do Banco Central Europeu em Portugal. No Brasil, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou com convicção nesta semana que o pior da inflação já passou.

