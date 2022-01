Presidente do Credit Suisse pede para sair após quebrar quarentena

Enquanto o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, balança no cargo depois participar de festas durante a pandemia, um executivo de um grande banco de investimentos já caiu. Antonio Horta-Osorio, presidente do Credit Suisse, renunciou ao cargo depois de desrespeitar as regras rígidas de quarentena na Inglaterra. Investigações preliminares do banco suíço revelaram que o executivo esteve presente nas finais de tênis do torneio de Wimbledon, em julho de 2021, quando deveria ter permanecido em quarentena se seguidas as restrições do Reino Unido. Em novembro, na Suíça, Horta-Osorio também teria violado as restrições de quarentena quando pousou no país e 28 de novembro e partiu logo em seguida, em 1º de dezembro, quando deveria ter ficado recluso por 10 dias após sua chegada.

Um suposto uso irregular de jatos particulares do banco também teria incomodado a direção do Credit Suisse. Em nota, o agora ex-presidente da instituição justificou a demissão. “Lamento que várias das minhas ações pessoais tenham levado a dificuldades para o banco e comprometido minha capacidade de representá-lo interna e externamente. Portanto, acredito que minha demissão é do interesse do banco e de seus acionistas neste momento crucial”, disse. Ele estava no cargo há apenas nove meses e será substituído por Axel Lehmann, membro do conselho do banco. Se a moda pega no Brasil…