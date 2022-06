Presidente da Petrobras renuncia também ao Conselho

O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, pediu oficialmente demissão do cargo nesta segunda-feira, 20, depois de ter reajustado os preços dos combustíveis. Coelho chegou a ser chamado de ilegítimo pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que ameaçou uma CPI para investigar a diretoria da empresa. Com a saída de Coelho, o conselho vai avaliar a indicação de um substituto. Ele também deixou o Conselho de administração, o que significa que o indicado do governo para o cargo, Caio Mario Paes de Andrade, poderá ser nomeado antes mesmo de uma assembleia de acionistas. O presidente da Petrobras precisa necessariamente ser membro do conselho de administração. Como houve a renúncia do cargo de conselheiro, o conselho atual pode substituir Coelho por Andrade e na sequência nomeá-lo como presidente e somente depois ter seu nome chancelado pela assembleia de acionistas.

