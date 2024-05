Presidente da JBS defende aliança entre Brasil e EUA em alimentos e clima

O presidente da JBS, Gilberto Tomazoni, argumentou pelo firmamento de uma parceria entre Brasil e Estados Unidos para mitigar duas calamidades de escala global: a insegurança alimentar e as mudanças climáticas — cuja trajetória depende, em parte, do setor agropecuário. Para Tomazoni, as duas potências agrícolas deveriam tornar seu comércio internacional mais justo, permitindo o acesso a alimentos por parte de qualquer país que necessitar. Além disso, Brasil e EUA deveriam reformular e alinhar padrões de qualidade para tecnologias voltadas ao campo, segundo o executivo. O CEO comentou as ideias de alinhamento entre as durante evento em Nova York, nesta quarta-feira, 15, com representantes de ambos os países. O ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) Roberto Azevedo, que conversou com Tomazoni durante o evento, concorda. “Não é possível que a referência de emissões (de gases do efeito estufa) de uma vaca venha da Europa, que vive num ambiente totalmente diferente do Brasil”, diz.