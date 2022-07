Presidente da Fiesp: “Primeiro a defender democracia devia ser Bolsonaro”

O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, ironizou a posição do presidente Jair Bolsonaro em relação ao manifesto promovido pelo grupo em parceria com a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. Em reunião com o Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Fiesp, o Conjur, Gomes afirmou que Bolsonaro jurou defender a democracia e reafirmou que o manifesto preparado pela federação não se trata de um documento partidário.

“Alguns argumentaram que poderíamos nos indispor com o presidente da República. A entidade sempre teve coragem e não será agora que não teremos. Não acho que vamos nos indispor com o presidente da República porque o primeiro que deveria defender a democracia e o Estado de Direito é ele, porque ele jurou”, afirmou. “Estamos tentando ser o mais equânimes possível”, disse.

De acordo com ele, o documento foi aprovado por unanimidade pelo conselho da Fiesp e as resistências que apareceram foram manifestadas de forma anônima. “Quando se fala de forma anônima é porque existe vergonha sobre o que se está falando”, afirmou. “Falar sobre manutenção da democracia e do Estado de Direito não era consenso? Eu me surpreendi, essa foi minha reação. Eu acho que é o óbvio”, disse. “Ninguém pode ter segurança jurídica ou livre iniciativa sem democracia ou Estado de Direito. É essa a essência”, defendeu.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.