Presidente da BlackRock, Larry Fink está doido para encontrar Lula

Presidente do fundo de investimentos BlackRock, Larry Fink está louco por uma agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez chegar à equipe do mandatário que gostaria de encontrar-se com o petista na viagem que Lula fará pelos Estados Unidos para entender as áreas e projetos em que a BlackRock pode investir no país. Lula embarca para o país nesta quinta-feira 9, onde irá se encontrar com o presidente norte-americano, Joe Biden, em Washington. Segundo o governo, a agenda do presidente ainda está em definição e não foi divulgada, tampouco menciona passagem do presidente por Nova York — sede da BlackRock. Não há qualquer agenda entre os dois marcada, segundo pessoas próximas a Larry Fink.

A relação entre o fundo e a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro era de tensionamento. Em meados de 2021, a BlackRock pediu condições especiais para investir em papéis de empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Irritado com o pedido, o então ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou a um executivo do fundo que não os receberia mais e sugeriu que eles fizessem seus aportes nas estatais “respeitando os ditames e preços do mercado”. Depois, como mostrou o Radar Econômico, um executivo da empresa afirmou em uma conversa privada que a BlackRock não investiria mais no país durante a gestão do ex-capitão.

