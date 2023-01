Presidência bancou hotel para seguranças de Carluxo em Brasília

Sob Jair Bolsonaro, a presidência da República pagou diárias que totalizaram 2300 reais para que seguranças do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) se hospedassem por dez dias em um hotel de Brasília. De acordo com ofício disponibilizado por meio da Lei de Acesso à Informação à agência Fiquem Sabendo, que solicitou os ofícios e vem digitalizando e divulgando os documentos, a Presidência solicitou hospedagem de “segurança para atender familiar do presidente da República” em Brasilia, entre os dias 12 e 22 de março do ano passado no hotel Nobile Suites Monumental, no Setor Hoteleiro Norte da capital.

