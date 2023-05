Prefeitura ignora parecer do TCM e mantém licitação de hospital em SP

A Secretaria de Saúde de São Paulo manteve a licitação para a gestão do hospital Adib Jatene, na Brasilândia, apesar de parecer contrário do Tribunal de Contas do Município. O hospital é referência para atendimentos de com Covid e vírus influenza. Além disso, desde julho, atende a cirurgias gerais, clínica médica e pediatria. Após auditoria e observações da área técnica do TCM, a proposta de relicitação do hospital foi suspensa. O tribunal também pediu adiamento do prazo para o recebimento de novas propostas. O hospital hoje é gerido pela organização social (OSS) “Saúde em movimento”, que substituiu o Iabas, alvo de investigações em São Paulo e no Rio de Janeiro.

